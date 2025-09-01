З 1 вересня змінюються маршрути комунальних автобусів №24 та №38

З 1 вересня в Ужгороді змінюються маршрути комунальних автобусів №24 та №38. Роблять це, щоб уникнути заторів, повідомили в міській раді.

Відтепер автобус №24 «Дравці» – УжНУ» з вул. Будителів їхатиме у напрямку вул. Карпатської України не через вул. Українську, а через вул. Волонтерів (колишня вулиця Верещагіна), Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака та Андрія Палая.

«У прямому напрямку маршрут № 24 пролягатиме через вул. Карпатської України, вул. Волонтерів, вул. Ольги Кобилянської, вул. Антоніна Дворжака, вул. Андрія Палая, вул. Будителів, вул. Академіка Шпеника, вул. Станційну, пл. Георгія Кірпи, просп. Свободи, пл. Кирила і Мефодія, вул. Минайську, вул. Михайла Грушевського, вул. Марії Заньковецької, вул. Тиводара Легоцького, вул. Миколи Бобяка, вул. Загорську, вул. Закарпатську, вул. Собранецьку, вул. Івана Коршинського, вул. Університетську», – зазначили у мерії.

Також з 1 вересня змінюється схема руху автобусів №38 «вул. Чорновола – УжНУ». Тепер у прямому напрямку «Електрони» рухатимуться через вул. Капушанську, вул. Тиводара Легоцького, вул. Героїв 128-ї бригади, вул. Ігоря Сікорського, вул. Минайську, пл. Кирила і Мефодія, просп. Свободи, пл. Богдана Хмельницького, пл. Захисників України, вул. Митну, вул. Івана Франка, вул. Яна Гуса, пл. Князя Лаборця, вул. Закарпатську, вул. Собранецьку, вул. Івана Коршинського, вул. Університетську. Тобто оминатимуть «петлю» вулиці Швабської, і їхатимуть по проспекту Свободи. Рух у зворотньому напрямку залишиться через площу Шандора Петефі.

На маршруті №38 збільшили кількість автобусів та оновили графік руху.