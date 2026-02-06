Тут можна в теплі чекати на пересадку

Залізничний вокзал у польському Холмі, де українські пасажири часто очікують на пересадкові поїзди, зачинений на реконструкцію. Оскільки польська влада не створила жодних умов для пасажирів попри морозну погоду, «Укрзалізниця» відправила в Холм два «вагони незламності», йдеться в телеграм-каналі «УЗ». Розповідаємо, де вони розташовані та що там є.

Чому «Укрзалізниця» встановила «вагони незламності» в Польщі

Через польську залізничну станцію Холм курсують п’ять пар українських поїздів – з Києва, Дніпра, Харкова. Тут відбувається пересадка на потяги, що прямують далі Польщею або ж в Німеччину. Тож українців на залізничній станції в Холмі завжди багато. Загалом через станцію щодня проходять близько трьох тисяч пасажирів.

У 2024 році польська залізниця розпочала реконструкцію вокзалу в Холмі. Старе приміщення знесли, а нове ще будують – відкрити новий вокзал планують впродовж 2026 року.

Польська сторона не встановила для пасажирів жодних укриттів від погодних умов. Зараз на станції є лише один модульний будиночок з касами і туалетами. У ньому, за словами очевидців, заледве вміщується десятеро людей.

Через сильні морози і снігопади кількагодинне очікування на пересадкові потяги стало ще одним випробуванням для українців. Саме тому АТ «Укрзалізниця» домовилося з польським державним залізничним оператором про встановлення на станції двох так званих вагонів незламності – це пункти обігріву, де можна випити чаю, перечекати негоду, зарядити пристрої за потреби.

Де шукати українські вагони незламності в Холмі

Два вагони розташовані на третій платформи. Туди нелегко пройти з валізами і візками, адже потрібно скористатися надземним переходом і подолати низку сходинок. Проте докладені зусилля того варті.

В одному з вагонів, за повідомленням «Укрзалізниці», окрім зарядних станцій і теплого чаю, є:

ігрова зона для дітей;

окремі місця для годування немовлят;

сповивальні столики;

розмальовки та набори для малювання.

В другому вагоні для пасажирів представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффетта, що раніше була частиною Мистецького поїзда.

Пункт обігріву від “Укрзалізниці” розташований на третій платформа залізничної станції Холм

Додамо, що по Україні розташовано 97 вагонів незламності, 40 з них мають дитячі зони. вони розташовані в прифронтовій зоні, а також в різних областях України, зокрема, на Київщині, Львівщині, Волині.