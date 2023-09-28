ВАКС конфіскував виготовлені у Львові запчастини до російських вертольотів
ЛОРТА виготовляв комплектуючі для російських вертольотів за контрактом 2011 року
Вищий антикорупційний суд передав державі активи підсанкційного ПАТ «Роствертол», які зберігалися на львівському заводі ЛОРТА. Про це 28 вересня повідомила прес-служба ВАКС.
Йдеться про виготовлені комплектуючі до гвинтокрилів (21 комплект) в межах контракту від 2011 року, укладеного між ним та ДП «Львівський державний завод ЛОРТА». Зараз ці запчастини зберігаються на львівському заводі. У СБУ повідомили, що конфісковані активи оцінюють у 5,5 млн грн.
Зазначимо, що Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію майна Ростовського вертолітного виробничого комплексу «Роствертол» імені Слєсаря. Відомо, що львівський завод ЛОРТА проектував і поставляв для Мі-28 радіоапаратуру для наведення ракет.
«Роствертол» – російська авіабудівна компанія та однойменне авіабудівне підприємство холдингу «Вертольоти Росії» держкорпорації Ростех, розташоване в Ростові-на-Дону. Впродовж понад 60 років на заводі виробляється авіаційна техніка, зокрема вертольоти марки «Мі».