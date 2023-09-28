ЛОРТА проектував і поставляв для Мі-28 радіоапаратуру для наведення ракет

Вищий антикорупційний суд передав державі активи підсанкційного ПАТ «Роствертол», які зберігалися на львівському заводі ЛОРТА. Про це 28 вересня повідомила прес-служба ВАКС.

Йдеться про виготовлені комплектуючі до гвинтокрилів (21 комплект) в межах контракту від 2011 року, укладеного між ним та ДП «Львівський державний завод ЛОРТА». Зараз ці запчастини зберігаються на львівському заводі. У СБУ повідомили, що конфісковані активи оцінюють у 5,5 млн грн.

Зазначимо, що Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію майна Ростовського вертолітного виробничого комплексу «Роствертол» імені Слєсаря. Відомо, що львівський завод ЛОРТА проектував і поставляв для Мі-28 радіоапаратуру для наведення ракет.

«Роствертол» – російська авіабудівна компанія та однойменне авіабудівне підприємство холдингу «Вертольоти Росії» держкорпорації Ростех, розташоване в Ростові-на-Дону. Впродовж понад 60 років на заводі виробляється авіаційна техніка, зокрема вертольоти марки «Мі».