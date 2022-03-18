З 24 лютого по 18 березня ВАКС задовольнив 26 клопотань про зміну запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд перерахував на підтримку Збройних сил України понад 70 млн грн, внесених раніше як застава. У період із 24 лютого по 18 березня ВАКС задовольнив 26 клопотань про зміну запобіжного заходу із застави на особисте зобов’язання, йдеться на сайті суду.

Як розповіли у органі правосуддя, в період із 24 лютого по 18 березня ВАКС задовольнив 26 клопотань про зміну запобіжного заходу підозрюваним/обвинуваченим із застави на особисте зобов’язання.

Грошові кошти за ініціативою заставодавців суд перерахував на спеціальний рахунок, відкритий НБУ для підтримки Збройних Сил України. Загальна сума перерахованих коштів складає наразі 70 млн 363 тис. 796 гривень.

Окрім того, за цей період слідчі судді Антикорсуду опрацювали 63 процесуальних документа на стадії досудового розслідування кримінальних проваджень. Крім цього, у рамках розгляду кримінальних проваджень по суті пред’явленого обвинувачення, колегії суддів розглянули 17 клопотань про зміну запобіжних заходів, застосованих до обвинувачених, 3 клопотання про скасування арешту майна чи грошових коштів, 1 клопотання про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою