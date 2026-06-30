Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні

Вищий антикорупційний суд відмовив у наданні дозволу на виїзд за кордон голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку та його дружині Аллі. Про це у вівторок, 30 червня, повідомило «Слово і діло».

За даними видання, відповідні рішення суд ухвалив 8 і 16 червня. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує подружжя у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та недостовірному декларуванні.

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Раніше ВАКС відмовився взяти Павла Кириленка під варту та визначив йому заставу у розмірі 30,28 млн грн. Також суд поклав на нього низку обов’язків, зокрема, прибувати за викликом, повідомляти про зміну місця проживання, не залишати Київ без дозволу та здати закордонні паспорти. Згодом йому дозволили вільне пересування Україною та зняли електронний браслет.

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Захист Кириленка та його дружини просив дозволити виїзд за кордон: посадовець – для участі в засіданні комітету ОЕСР з питань конкуренції, а його дружина – з метою відпустки. Однак суд відхилив обидва клопотання.

Нагадаємо, у серпні 2024 року чинного голову АМКУ, ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка затримали за підозрою у незаконному збагаченні на 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. За даними слідства, підозрюваний записав на свою дружину Аллу сім квартир, будинок, паркомісця, гаражі, нежитлові приміщення та авто. Згодом журналісти проєкту «Радіо Свобода» повідомили, що приховувати набуті незаконним шляхом статки Павлу Кириленку допомагав Василь Федитник – адвокат, пов’язаний із заступником керівника ОП Олегом Татаровим.

5 червня 2025 року НАБУ та САП оголосили про нові підозру Кириленку «в недекларуванні майна». Його дружина Алла отримала підозру у пособництві в незаконному збагаченні. 6 червня їй обрали запобіжний захід. Утім вже 3 липня ВАКС зменшив заставу для Алли Кириленко у 37 разів – з 9 млн грн до 242 тис. грн.