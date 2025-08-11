Павло Кириленко заявляв, що може використовувати свою посаду для впливу на учасників провадження

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка. Його обвинувачують в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та внесенні недостовірних даних до декларації. Про це в понеділок, 11 серпня, повідомив Центр протидії корупції.

Водночас колегія суддів зобов’язала Кириленка впродовж двох місяців:

прибувати за викликом до суду, детектива, прокурора;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати паспорти для виїзду за кордон:

не відлучатися за межі України;

утримуватися від спілкування зі свідками.

Раніше 39-річний Павло Кириленко заявив, що може використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких, а також здатен перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Незаконне збагачення родини Кириленків – що відомо

У серпні 2024 року чинного голову АМКУ, ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка затримали за підозрою у незаконному збагаченні на 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. За даними слідства, підозрюваний записав на свою дружину Аллу сім квартир, будинок, паркомісця, гаражі, нежитлові приміщення та авто. Згодом журналісти проєкту «Радіо Свобода» повідомили, що приховувати набуті незаконним шляхом статки Павлу Кириленку допомагав Василь Федитник – адвокат, пов’язаний із заступником керівника ОП Олегом Татаровим.

28 серпня 2024 року ВАКС обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30,28 млн грн. Уже наступного дня Кириленко вийшов з-під варти під заставу.

У грудні 2024 року САП та НАБУ повідомили про завершення розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка. Посадовцю змінили підозру у справі про незаконне збагачення з 56 млн грн на 72 млн грн.

На початку червня 2025 року ВАКС зменшив заставу Кириленку з 30 млн грн до 25 млн грн. Частину застави в розмірі 5 млн грн повернули заставодавцю, імені якого не уточнюють. Водночас суд відхилив прохання дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон.

5 червня НАБУ та САП оголосили про нові підозру Кириленку «в недекларуванні майна». Його дружина Алла отримала підозру у пособництві в незаконному збагаченні. 6 червня їй обрали запобіжний захід. Утім вже 3 липня ВАКС зменшив заставу для Алли Кириленко у 37 разів – з 9 млн грн до 242 тис. грн. Зазначимо, прокурори САП клопотали про призначення їй 36 млн грн застави – половини суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.

7 липня САП скерувала до суду справу проти Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72 млн грн.