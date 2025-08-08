Кириленко є головою Антимонопольного комітету України з вересня 2023 року

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Його обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей. Про це повідомили пресслужба САП, а також проєкт «Схеми» в п’ятницю, 8 серпня.

Зазначається, що клопотання про відсторонення 39-річного Павла Кириленка від обовʼязків голови АМКУ прокуратур ініціював після того, як підозрюваний в межах судового процесу особисто підтвердив, що може використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких, а також здатен перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За даними журналістів проєкту «Схеми», 7 серпня захист Павла Кириленка ініціював відвід судді ВАКС Наталі Мовчан через можливий конфлікт інтересів – за твердженням адвоката очільника АМКУ, чоловік судді працює в компанії «Укренерго», справи якої наразі розглядає Антимонопольний комітет.

«Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав», – повідомили в САП.

Попри заяви адвоката Кириленка, ВАКС відмовив підозрюваному та його захиснику у задоволенні клопотання про відвід судді.

Розгляд клопотання щодо відсторонення Кириленка від посади глави АМКУ має відбутися 11 серпня, повідомили джерела «Схем».

Незаконне збагачення родини Кириленків

У серпні 2024 року голову АМКУ, ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка затримали за підозрою у незаконному збагаченні на 56 млн грн та поданні недостовірної інформації в декларації. За даними слідства, він записав на свою дружину сім квартир, будинок, паркомісця, гаражі, нежитлові приміщення та авто. Згодом журналісти «Радіо Свобода» повідомили, що приховувати набуті незаконним шляхом статки Павлу Кириленку допомагав Василь Федитник – адвокат, пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

28 серпня 2024 року ВАКС обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30,28 млн грн. Уже наступного дня Кириленко вийшов з-під варти під заставу.

У грудні 2024 року САП та НАБУ повідомили про завершення розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка. Посадовцю змінили підозру у справі про незаконне збагачення з 56 млн грн на 72 млн грн.

На початку червня 2025 року ВАКС зменшив заставу Кириленку з 30 млн грн до 25 млн грн. Частину застави в розмірі 5 млн грн повернули заставодавцю, імені якого не уточнюють. Водночас суд відхилив прохання дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон.

5 червня НАБУ та САП оголосили про нові підозру Кириленку «в недекларуванні майна». Його дружина Алла отримала підозру у пособництві в незаконному збагаченні. 6 червня їй обрали запобіжний захід. Утім вже 3 липня ВАКС зменшив заставу для Алли Кириленко у 37 разів – з 9 млн грн до 242 тис. грн. Зазначимо, прокурори САП клопотали про призначення їй 36 млн грн застави – половини суми, яка інкримінується слідством її чоловіку Павлу Кириленку.

7 липня САП скерувала до суду справу проти Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72 млн грн.