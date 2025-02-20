Раніше Барвіненко відшкодував державі 613 тис. грн завданих збитків

У четвер, 20 лютого, Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишньому народному депутатові, який нині обіймає керівну посаду в одній з районних рад у справі щодо отримання компенсації за житло. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

Прокурори не називають імені підсудного, утім деталі справи вказують на керівника Одеської районної ради Віталія Барвіненка, який був народним депутатом Верховної Ради VIII скликання.

Зазначається, що підсудний уклав з прокурором САП угоду про визнання винуватості, яку затвердив суддя ВАКС. Відповідно до угоди колишнього народного депутата визнали винуватим у незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за винайм житла у Києві (ч. 2 ст. 364 КК України). У САП зауважують, що завдані збитки екснардеп повністю відшкодував.



Суд призначив Барвіненку покарання у вигляді трьох років тюрми з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади терміном на рік та 17 тис. грн штрафу. Згідно з підставою ст. 75 КК України суд звільнив обвинуваченого від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.



До набрання вироком законної сили колишній народний депутат зобов’язався перерахувати 1,5 млн грн на підтримку Збройних сил України. Окрім того, на потреби ЗСУ перерахують понад 1 млн грн застави, які вносили за посадовця.



Зауважимо, вирок ВАКС може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.