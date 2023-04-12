40-річний Сергій Нагорняк є народним депутатом від партії «Слуга народу».

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) закрила кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Сергія Нагорняка через закінчення строків давності. Нардепа звинувачували в недекларуванні автомобіля.

Як повідомляв ZAXID.NET, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) 8 лютого повідомили про підозру народному депутату від «Слуги народу» Сергію Нагорняку у недостовірному декларуванні. Зокрема в декларації за 2020 рік нардеп не вказав автомобіль Lexus 2020 року випуску. Автомобіль належав його батьку, однак Сергій Нагорняк користувався ним разом із дружиною. Вартість автомобіля становить майже 1,9 млн грн.

12 квітня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Сергія Нагорняка та закрив кримінальне провадження у зв’язку з закінченням строку давності. Депутата звільнили від кримінальної відповідальності. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляційному суді.

«Справа надійшла на розгляд до Вищого антикорсуду 16 лютого 2023 року, а декларація, згідно з матеріалами обвинувачення, була подана 7 квітня 2021 року. Строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки», – йдеться в повідомленні​ ВАКС.

40-річний Сергій Нагорняк на виборах до Верховної Ради у 2019 році пройшов від партії «Слуга народу».