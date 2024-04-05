Олександр Онищенко вже довгий час живе за кордоном і має російське громадянство

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) заочно засудила колишнього народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка до 15 років позбавлення волі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п’ятницю, 5 квітня.

Онищенка визнали винним в організації «газової схеми». За сукупністю злочинів судді призначили Онищенку покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією всього майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий, повідомив Центр протидії корупції.

Крім того, ВАКС оголосив вирок і фінансовій директорці Олені Павленко, яка теж пов’язана з «газовою справою». Їй призначили 12 років колонії з наступною забороню обіймати певні посади впродовж 3 років з конфіскацією майна. Разом з Онищенком її залишили під заочним арештом.

Судді також частково задовольнили цивільний позов стягнути з Онищенка і Павленко 536,65 млн грн. Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.

У чому суть газової справи Онищенка?

Олександра Онищенка та інших фігурантів справи (загалом 29 людей) звинувачують у заволодінні державними грішми на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування».

За версією слідства, саме Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. У результаті таких дій ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України») було завдано збитків на понад 740 млн грн. Під час розслідування правоохоронці заарештували 6 млн євро, один літак, офіс, 10 квартир, девʼять будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 млн грн.

У рамках досудового розслідування вісім підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання провини. Розслідування щодо ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти щодо них уже направлено до суду. Семеро підозрюваних, у тому числі Онищенко, перебувають у розшуку. Сам Онищенко вже тривалий час живе за кордоном. У грудні 2019 року його затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про його екстрадицію. Згодом Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати. Наразі Онищенко перебуває в Іспанії. У 2021 році повідомлялося, що він отримав громадянство Росії.