ВАКС заочно засудив екс-нардепа Олександра Онищенка до 15 років в’язниці
Згідно з вироком у «газовій справі» в екс-нардепа, який перебуває за кордоном, мають конфіскувати все майно
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) заочно засудила колишнього народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка до 15 років позбавлення волі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п’ятницю, 5 квітня.
Онищенка визнали винним в організації «газової схеми». За сукупністю злочинів судді призначили Онищенку покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією всього майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий, повідомив Центр протидії корупції.
Крім того, ВАКС оголосив вирок і фінансовій директорці Олені Павленко, яка теж пов’язана з «газовою справою». Їй призначили 12 років колонії з наступною забороню обіймати певні посади впродовж 3 років з конфіскацією майна. Разом з Онищенком її залишили під заочним арештом.
Судді також частково задовольнили цивільний позов стягнути з Онищенка і Павленко 536,65 млн грн. Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.
У чому суть газової справи Онищенка?
Олександра Онищенка та інших фігурантів справи (загалом 29 людей) звинувачують у заволодінні державними грішми на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування».
За версією слідства, саме Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. У результаті таких дій ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України») було завдано збитків на понад 740 млн грн. Під час розслідування правоохоронці заарештували 6 млн євро, один літак, офіс, 10 квартир, девʼять будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 млн грн.
У рамках досудового розслідування вісім підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання провини. Розслідування щодо ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти щодо них уже направлено до суду. Семеро підозрюваних, у тому числі Онищенко, перебувають у розшуку. Сам Онищенко вже тривалий час живе за кордоном. У грудні 2019 року його затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про його екстрадицію. Згодом Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати. Наразі Онищенко перебуває в Іспанії. У 2021 році повідомлялося, що він отримав громадянство Росії.