Всеволод Князєв скаржився у суді, що не може оплатити інтернет через заблоковані рахунки

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 вересня залишила екс-голову Верховного Суду Всеволода Князєва під вартою, водночас розмір застави зменшили з 55 млн до 45 млн грн. Про це у вівторок, 25 вересня, повідомив Центр протидії корупції.

Як повідомляється, Апеляційна палата ВАКС переглянула рішення суду першої інстанції щодо продовження запобіжного заходу, який обрали для Князєва. Захист для екс-голови Верховного Суду клопотав про цілодобовий домашній арешт, а не тримання під вартою. Сам же підозрюваний на засіданні казав, не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо його визнають винним.

Також Князєв скаржився, що його майно та рахунки, а також рахунки близьких родичів заарештовані. І через це він нібито немає грошей, щоб оплатити доступ до інтернету, а це є платною послугою у слідчому ізоляторі. А також для внесення застави.

За його словами, без інтернету не має можливості належно готуватися до суду. За нього нібито теж ніхто не планує вносити заставу, тому Князєв назвав тримання під вартою фактично безальтернативним запобіжним заходом.

Заслухавши доводи сторін, колегія суддів вирішила лишити підозрюваного під вартою до 16 жовтня.

Зазначимо, що це не вперше ВАКС зменшує розмір застави. Зокрема, до рішення ВАКС від 5 вересня вона була 75 млн, а в травні – 107 млн 360 тис. грн.

Як інформував ZAXID.NET, НАБУ і САП викрили колишнього голову, суддю Верховного суду Всеволода Князєва в одержанні 2,7 млн доларів хабаря. За версією слідства, ці кошти він отримав через посередника-адвоката Олега Гардецького. Саму ж неправомірну вигоду надав український олігарх Костянтин Жеваго за ухвалення Верховним судом рішення на його користь щодо купівлі ним 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

18 травня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав екс-голові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави.

31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу Князєву до 75 млн грн, водночас залишила його під вартою.