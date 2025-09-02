

Цитата дня «На сьогоднішній день вся військова наука – там [в Росії]. Хай зі мною сперечаються всі, хто хоче. І оці, до речі, заборони на цитування в наукових роботах російських ….Не знаю, як робитимуть військову тоді науку, не цитуючи. Тому що вона вся там. На жаль, так склалося»

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, 30 серпня 2025 року



Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у подкасті для «Нової української школи» розповів, як українські військові проходили навчання у Росії і він сам погодився навчатись у Москві, але в останній момент «справу не змогли довести до кінця». За його словами, українці навчались у Росії десь у 2012 році, до війни. Сам Залужний вважає, що вся військова наука зосереджена у Росії.