Ватикан не братиме участь у «Раді миру» на запрошення президента США Дональда Трампа. Про це заявив державний секретар Святого престолу кардинал П’єтро Паролін, передає Vatican News 17 лютого.

«Святий Престол не братиме участі в Раді миру через її особливий характер, який, очевидно, не є характером інших держав... Одне зі занепокоєнь полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН повинна керувати цими кризовими ситуаціями. Це один з моментів, на яких ми наполягаємо», – пояснив кардинал Паролін.

У січні 2026 року прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не підпише одразу статут «Ради миру» як членкиня, оскільки деякі елементи несумісні з конституцією країни. Уже 14 лютого Мелоні заявила, що її країна може приєднатися до Ради миру як спостерігачка.

Нагадаємо, «Раду миру» утворили у січні 2026 року, після завершення першого етап 20-пунктного «мирного плану» Трампа з припинення вогню в Секторі Гази та обміну полоненими між Ізраїлем та ХАМАС. Рада, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

З країн Євросоюзу у заснуванні «Ради миру» взяли участь Угорщина та Болгарія. Пізніше про свій намір взяти участь у засіданні «Ради миру» у статусі спостерігача повідомили Греція, Кіпр, Італія та Румунія.

Агентство Bloomberg писало, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від країн, які хочуть отримати постійне членство в «Раді миру», зробити внесок в 1 млрд доларів.

Відомо, що Україна отримала запрошення до «Ради миру» Трампа разом з Росією та Білоруссю. У відповідь Володимир Зеленський поставив під сумнів можливість України перебувати у будь-яких установах спільно з Владіміром Путіним та Алєксандром Лукашенком.