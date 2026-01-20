Зеленський поставив під сумнів можливість брати участь в ініціативі Трампа разом з Росією та Білоруссю

Президент США Дональд Трамп запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до «Ради миру» щодо Сектору Гази. Водночас до ради запросили Росію та Білорусь, повідомив президент у вівторок, 20 січня, передає «Суспільне».

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала запрошення долучитися до ради, яка контролюватиме відбудову Сектору Гази. Він поставив під сумнів можливість України перебувати у будь-яких установах спільно з російським диктатором Владіміром Путіним та невизнаним президентом Білорусі, яких також запросив Трамп.

«Росія — наш ворог, Білорусь — їхній союзник. Для мене складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом у тій чи іншій раді. Росія і режим Лукашенка це про раду війни», – сказав Зеленський.

Зазначимо, «Раду миру» утворили у січні 2026 року, після завершення першого етап 20-пунктного «мирного плану» Трампа з припинення вогню в Секторі Гази та обміну полоненими між Ізраїлем та ХАМАС. Рада гарантуватиме стратегічний нагляд, мобілізуватиме міжнародні ресурси та забезпечуватиме підзвітність. За даними Bloomberg, адміністрація Дональда Трампа вимагає від країн, які хочуть отримати постійне членство в «Раді миру», зробити внесок в 1 млрд доларів.

Тоді Росія та Білорусь заявили, що Дональд Трамп запросив долучитися до «Ради миру» і Путіна, і Лукашенка. Чи погодилися вони долучитися до ініціативи Трампа, наразі невідомо.

Запрошення отримав і президент Франції Емманюель Макрон, який відмовився від участі в «Раді миру». Після цього Трамп заявив, що його «ніхто й не хоче», а також пригрозив запровадити тариф у 200% на шампанське. Окрім Франції, відмовитися від участі в «Раді миру» планують Велика Британія, Швеція, Німеччина, Нідерланди та Канади.