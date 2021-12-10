Японці розробили автомобільне крісло, що виявляє п'яних водіїв

Більшість сучасних систем моніторингу стану водія покладаються на камери в салоні та датчики на кермі. Нова розробка японських вчених використовує трохи інший підхід.

Камери в салоні авто дозволяють системі моніторингу стежити за обличчям і очима водія, аби виявити ознаки сонливості. Більш довершені системи також зіставляють цю інформацію з відео з зовнішніх камер та аналізу поведінки автомобіля.

Дослідники з Національного інституту передових промислових наук і технологій Японії стверджують, що всі ці системи мають серйозні недоліки, незалежно від того, використовують вони внутрішні чи зовнішні камери. Бруд та погана погода, а також повна темрява, можуть зробити їх менш точними. Тому в аналізаторі, вбудованому у сидіння є сенс, стверджують розробники.

Автомобільне крісло оснащене термостійкими датчиками та датчиками тиску, які спеціально призначені для визначення сонливості водія чи зменшення його дієздатності. Датчики встановлюються в спинці або сидінні, а їх роль полягає в тому, щоб збирати інформацію про частоту серцевих скорочень і дихання, а також стежити за поставою.

Концепція має перспективи у самокерованих автомобілях – якщо машина виявить, що людині зле, вона зупиниться та викличе медичну службу.

Набір датчиків досить компактний, аби розміщуватись у сидіннях будь-якого типу. Фото Autoevolution