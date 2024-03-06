Міністр закордонних справ країни Девід Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна готова позичити Україні всі заморожені на своїй території активи центрального банку Росії. Таке рішення, як пише у середу, 6 березня, The Guardian, можуть ухвалити з огляду на те, що росіяни і так будуть змушені виплатити репарації Україні після закінчення війни.

За словами британського міністра, російські активи будуть використані як гарантія виплати репарацій.

«Існує можливість використати щось на кшталт синдикованої позики або облігації, яка ефективно використовує заморожені російські активи як гарантію, щоб дати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації. Це може бути кращий спосіб зробити це», – заявив він.

Кемерон зазначив, що не вважає, що цей план якимось чином підірве репутацію Великої Британії, водночас зазначивши, що офіційний Лондон прагне максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні.

Як зазначає The Guardian, цей план є радикальнішим, ніж пропозиції, які обговорювалися в Європейському Союзі, щодо надання Україні лише імовірних прибутків від активів російського центрального банку, якими володіє Захід. Річний надприбуток оцінюється в 4 млрд доларів. Журналісти зауважують, що це перший випадок, коли Кемерон так детально відкрито описав цю пропозицію, і, ймовірно, характеризує політичну підтримку плану в США, але не в ЄС.

За оцінками ЄС, близько 260 млрд євро активів Центрального банку Росії було заморожено у вигляді цінних паперів і готівки в юрисдикціях партнерів G7, ЄС і Австралії, причому більше двох третин з них заморожено в ЄС.

Сила такої пропозиції Кемерона полягає в тому, що конфісковані активи вважатимуться повернутими до Росії після виплати репарацій. Водночас як пише видання, слабкість цієї пропозиції полягає в тому, що вона припускає, що Україна здобуде воєнну перемогу, а переможена Москва буде готова виплатити репарації за шкоду, яку вона завдала Україні.