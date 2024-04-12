Випробування високопотужної лазерної зброї DragonFire

Велика Британія вивчає можливість відправки Україні прототипу своєї лазерної зброї DragonFire, яку створено для знищення повітряних цілей. Про це 12 квітня заявив міністр оборони Грант Шаппс, пише The Telegraph.

Напередодні Грант Шаппс перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. За його словами, розгортання цієї зброї є «найбільшою тратою грошей на оборону».

«Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші», – сказав Шаппс.

Міністр зазначив, що Велика Британія планує поставити DragonFire на озброєння до 2027 року. Також, додав Шаппс, країна працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% завершені.

Система озброєння DragonFire є результатом спільних інвестицій британського Міноборони та промисловості у розмірі 100 млн фунтів стерлінгів. DragonFire використовує британську технологію, щоб направляти потужний лазер на великі відстані. Точність еквівалентна влучанню у монету з відстані в кілометр.

Радіус дії DragonFire є засекреченим. Зброя може уражати цілі зі швидкістю світла, щоб прорізати ціль, що призводить до пошкодження конструкції або до «більш вражаючих результатів». Випалювання лазером протягом 10 секунд в еквіваленті коштує як використання звичайного обігрівача протягом години. Вартість одного пострілу оцінюють у менш ніж 10 фунтів стерлінгів (475 грн).