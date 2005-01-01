Велика Британія видала ордери на арешт сумнівної російської власності

Велика Британія видала ордери на арешт майна громадян Росії непрозорого походження. Про це заявив 26 березня на прес-конференції в Талліні міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон, інформує Delfi.

«Найближчими тижнями і місяцями уряд буде працювати дуже ретельно і займатися вирішенням проблеми», — сказав Вільямсон, відповідаючи на питання, чи планує Лондон здійснити реальні кроки стосовно сумнівного російського майна у Британії.

«Вже видано ордери на арешт майна невідомого походження. Відповідний закон якраз недавно набув чинності. Наше завдання полягає в тому, щоб врахувати все придбане незрозумілим способом майно, і для цього вже зроблені необхідні кроки», — додав міністр.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.

Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.