Велика Британія видала ордери на арешт сумнівної російської власності

СвітКатерина Чурилова, 26 березня2700

До теми

Велика Британія видала ордери на арешт майна громадян Росії непрозорого походження. Про це заявив 26 березня на прес-конференції в Талліні міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон, інформує Delfi.

«Найближчими тижнями і місяцями уряд буде працювати дуже ретельно і займатися вирішенням проблеми», — сказав Вільямсон, відповідаючи на питання, чи планує Лондон здійснити реальні кроки стосовно сумнівного російського майна у Британії.

«Вже видано ордери на арешт майна невідомого походження. Відповідний закон якраз недавно набув чинності. Наше завдання полягає в тому, щоб врахувати все придбане незрозумілим способом майно, і для цього вже зроблені необхідні кроки», — додав міністр.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.

Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Російські телеканали транслюють пропаганду в ЄС, використовуючи британську ліцензію на мовлення ZAXID.NET
Голова Європейської ради анонсував нові антиросійські заходи через отруєння Скрипаля ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук