Британські винищувачі Typhoon

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер попередила про рішуче налаштування протистояти російським літакам, які без дозволу діятимуть у повітряному просторі НАТО. Про це повідомило у понеділок, 22 вересня, The Gurdian.

За словами міністерки, Росія продовжує порушувати «свої найбазовіші зобов’язання» за Статутом ООН, завдаючи посилених ударів по Україні, а також вдавшись до «безрозсудних» актів вторгнення російських безпілотників і літаків до повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії.

«Президентові Путіну я скажу: ваші безрозсудні дії ризикують призвести до прямого збройного протистояння між НАТО та Росією», – сказала Іветт Купер.

Міністерка закордонних справ наголосила, що Велика Британія «пильно» стежить за ситуацією та готова «вжити всіх необхідних заходів» для захисту неба НАТО.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою й перебували там 12 хвилин. У МЗС Естонії розповіли, що викликали тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії, щоб висловити протест і передати ноту щодо цього інциденту.

До того, 10 вересня, у повітряний простір Польщі під час російської атаки на Україну залетіли щонайменше 19 безпілотників. Із них вдалося збити лише чотири.

Після цього інциденту президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських безпілотників, зокрема ударних дронів типу «шахед».

11 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що погодився на пропозицію українського президента. Міноборони країни зазначило, що польські військовослужбовці опановуватимуть навички з протидії ворожим безпілотникам на своїй території.