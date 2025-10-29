Джей Ді Венс прокоментував лютневу суперечку з Зеленським у Білому домі

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс назвав суперечку з президентом України Володимиром Зеленським своїм найвідомішим вчинком. Про це він заявив у програмі Pod Force One.

За словами Джей Ді Венса, суперечка між ним, Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським під час лютневої зустрічі в Білому домі не була запланована. Віцепрезидент США заявив, що тоді його розчарувало нібито грубе ставлення Володимира Зеленського й він не очікував, що президент України «так вибухне». Водночас Джей Ді Венс заявив, що вважає конфлікт з Зеленським в Овальному кабінеті своїм найвидатнішим вчинком за час політичної кар’єри.

«Суперечка була, мабуть, найвідомішою річчю, яку я коли-небудь робив, або, можливо, коли-небудь зроблю», – заявив Джей Ді Венс.

Проте, за словами віцепрезидента США, наразі сторони «перегорнули цю сторінку». Він також наголосив, що Сполучені Штати воліють підтримувати дипломатичні відносити як з Україною, так й з Росією, щоб завершити війну. Крім того, за словами Джей Ді Венса, сторони досягають значного прогресу на шляху до миру.

«Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз – ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру», – сказав Джей Ді Венс.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський прибув до США, щоб укласти угоду щодо рідкісноземельних металів. Під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка. Американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Через конфлікт президент України достроково покинув Білий дім, а угода того дня так й не була підписана. Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Thuth Social звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу».