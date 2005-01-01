Верховна Рада обрала аудитора НАБУ

Депутати Верховної Ради обрали в комісію з аудиту Національного антикорупційного бюро України своїм представником доктора юридичних наук Володимира Василенка.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», за відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Обранню Василенко передувало рейтингове голосування зі ще одним кандидатом на пост аудитора НАБУ партнером компанії Baker & McKenzie Томасом Файєрстоуном. Він набрав 208 голосів народних депутатів, тоді як Василенко - 276.

Володимир Василенко - один з п'яти кандидатів на посаду аудитора НАБУ за квотою парламенту, правозахисник, член Конституційної комісії, екс-суддя в Міжнародному трибуналі по колишній Югославії. Раніше Василенко як аудитора Бюро пропонував лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Зауважимо, що у минулому році Верховна Рада з початку року двічі провалила голосування за свого представника в комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.

Через кандидатури аудитора депутати раніше відправили у відставку голову антикорупційного комітету Ради Єгора Соболєва.