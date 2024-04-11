Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет міністрів ухвалити рішення про доплату 70 тис. грн військовим, які виконують бойові завдання на передовій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідну постанову проголосував 321 народний депутат. Парламент постановив розробити та ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану.

Зокрема, щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тис. грн бійцям, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно. А також на території противника – зокрема на території між позиціями військ РФ та Сил оборони, на тимчасово окупованій території України. Відповідно, окрім зарплати (20-25 тис. грн) і «бойових» (100 тис. грн), захисники тепер мають ще отримають ще 70 тис. грн разової доплати.

Окрім того, ця постанова передбачає розробку і внесення на розгляд парламенту законопроекту щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їхнього звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект про мобілізацію. Раніше в Міноборони перераховували основні пункти законопроекту: мобілізація пропонувалась від 25 до 60 років, з 2025 року у вищих навчальних закладах мають запровадити базову військову підготовку, замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний тощо.