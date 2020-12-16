Сергія Бессараба відправили у відставку з посади міністра у справах ветеранів

Верховна Рада на засіданні у середу, 16 грудня, відправила у відставку міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба. Напередодні стало відомо, що він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

За відставку Бессараба проголосував 251 народний депутат. За словами голови комітету парламентського з питань соціальної політики Галини Третьякової, міністр подав у відставку за станом здоров'я.

Водночас міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, який також написав заяву про звільнення, Рада поки не звільнила: профільний комітет попросив відтермінувати розгляд цього питання.

Сергій Бессараб — військовий, генерал-лейтенант, був командувачем військ Територіального управління «Північ» (2005–2007). Перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України (2012–2015). З 2015 року був заступником начальника Генерального штабу.

У березні 2020 року Бессараб став міністром у справах ветеранів в уряді Дениса Шмигаля.

Сам Бессараб критикував армію, яка була в Україні в 2014 році, і зазначав, що через погане укомплектування і недостатнє забезпечення не вдалося відстояти Крим та Донбас.