Верховна Рада знову продовжила дію закону про особливий статус Донбасу
Закон продовжують щороку, але він не діє, бо окупанти не виконують необхідних для цього передумов
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Верховна Рада на засіданні в четвер, 2 грудня продовжила дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей ще на рік – до 31 грудня 2022. За відповідний документ проголосували 317 депутатів. Проти голосував 21 депутат, а 9 – утримались.
Як зазначає «Громадське», депутати вкотре продовжують дію старого закону, але змінюють у ньому лише одну фразу: у статті 1 закону про особливий статус Донбасу 2021 рік замінили на 2022.
Особливий статус – це скорочена назва закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який Верховна Рада ухвалила ще у 2014 році й щороку продовжувала, однак фактично закон ніколи не діяв, бо для цього на окупованих територіях мали відбутися легітимні місцеві вибори за українським законодавством.
Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють винятково органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.
У статті 10 закону прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі:
виведення незаконних збройних формувань;
гарантії вільного волевиявлення;
недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.