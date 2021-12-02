Верховна Рада на засіданні в четвер, 2 грудня продовжила дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей ще на рік – до 31 грудня 2022. За відповідний документ проголосували 317 депутатів. Проти голосував 21 депутат, а 9 – утримались.

Як зазначає «Громадське», депутати вкотре продовжують дію старого закону, але змінюють у ньому лише одну фразу: у статті 1 закону про особливий статус Донбасу 2021 рік замінили на 2022.

Особливий статус – це скорочена назва закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який Верховна Рада ухвалила ще у 2014 році й щороку продовжувала, однак фактично закон ніколи не діяв, бо для цього на окупованих територіях мали відбутися легітимні місцеві вибори за українським законодавством.

Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють винятково органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

У статті 10 закону прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі:

виведення незаконних збройних формувань;

гарантії вільного волевиявлення;

недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.