Телеканал «СТБ» оголосив ім’я нового «Холостяка» 13 травня

Уже 1 листопада в ефірі телеканалу СТБ розпочнеться новий сезон шоу «Холостяк». Головним героєм проєкту став ветеран Олександр Будько з позивним «Терен», який втратив обидві ноги на війні проти Росії. Розповідаємо, коли саме дивитися перший випуск шоу та що про нього відомо.

Коли премʼєра 13 сезону шоу «Холостяк»

Прем’єра нового сезону шоу відбудеться 1 листопада о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ. Надалі випуски «Холостяка» будуть виходити щопʼятниці о цій годині.

Що відомо про новий сезон «Холостяка»

Телеканал «СТБ» оголосив ім’я нового «Холостяка» 13 травня. Раніше ж вже відібраним для зйомок учасницям розкривали ім'я безпосередньо на старті проєкту. За місяць до цього в шоу Євгена Яновича «20:23» Олександр «Терен» сказав, що не проти взяти участь у шоу, адже намагається пропагувати позитивний образ ветерана в суспільстві, і участь в такому масштабному проєкті допомогла б цьому.

На сайті проєкту йдеться, що зйомки шоу викликали небачений інтерес від світових ЗМІ. Про нього пишуть The Variety, The Guardian, BBC. А на зйомки проєкту приїжджали журналісти The New York Times, Reuters, The Washington Post, Current Time та німецького телеканалу ZDF.

«Своєю участю Олександр порушує дуже важливі теми про повагу до ветеранів та їх повернення до цивільного життя. Думаю, цей сезон має бути цікавий також глядачам за кордоном, щоб вони подивилися на нові реалії життя в Україні», – говорять автори проєкту.

Цей сезон буде сповнений несподіванок. Продюсери шоу навіть додали інтриги і зазначили, що одну з учасниць Терен особисто запросив на проєкт, пише NV.

Що відомо про Олександра Будька

28-річний Олександр «Терен» Будько родом з Рівного. Він військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games.

До повномасштабного вторгнення Росії Олександр Будько працював баристою, а після 24 лютого 2022 року пішов добровольцем у батальйон «Карпатська Січ». Під час боїв у селі Дмитрівка на Харківщині у серпні 2022 року отримав важке поранення, втративши обидві ноги. Він проходив реабілітацію в США та заново вчився ходити на протезах.

У процесі фізичної та психологічної реабілітації навчався у школі публіцистики «Голос війни», був учасником проєкту «Ветерани різні. Перемога одна». Брав участь у балетному перформансі команди United Ukrainian Ballet під час благодійних виступів у Каліфорнії (США). Представляв Україну на міжнародних змаганнях у Німеччині «Ігри Нескорених». Підтримує розвиток програм та можливостей для людей з інклюзією, запустив власне YouTube-шоу «Відвал ніг, або All інклюзив» про доступність інфраструктури для людей з інвалідністю в містах України. До проєкту приєднались телеведуча Маша Єфросиніна, стендап-комік Василь Байдак, співак Володимир Дантес та співачка Саша Заріцька.