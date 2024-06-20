У четвер, 20 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Позапланова дератизація. У Галицькому районі Львова мешканці нарікають на щурів. Мітингували посеред дороги. Пасажири автобуса заблокували трасу, бо працівники ТЦК забрали водія. У Львові відновлюють мозаїку. Панно у будівлі видавництва «Вільна Україна» незаконно демонтували минулого року. У Львові буде свято музики. Місто наповниться мелодіями різних жанрів.

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