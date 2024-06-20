У Львові показали, як відновлюють знищену мозаїку в будівлі видавництва «Вільна Україна»
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 червня
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У четвер, 20 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Позапланова дератизація. У Галицькому районі Львова мешканці нарікають на щурів.
- Мітингували посеред дороги. Пасажири автобуса заблокували трасу, бо працівники ТЦК забрали водія.
- У Львові відновлюють мозаїку. Панно у будівлі видавництва «Вільна Україна» незаконно демонтували минулого року.
- У Львові буде свято музики. Місто наповниться мелодіями різних жанрів.
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