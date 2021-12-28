У січні українці матимуть два додаткові вихідні дні
Українці відпочиватимуть у період різдвяних свят
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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У січні 2022 року, згідно з розпорядженнями Кабінету міністрів, в українців буде 12 вихідних днів, з них лише два припадають на будні дні.
Згідно з розпорядженнями Кабміну, загалом у січні буде 19 робочих та 12 вихідних святкових днів. Так, українці традиційно матимуть вихідні на Новий рік, Різдво. До цих свят додаються ще суботи та неділі:
- 1 січня – Новий рік (субота);
- 2 січня — вихідний (неділя);
- 3 січня — вихідний (понеділок);
4−6 січня — робочі дні;
- 7 січня — Різдво, вихідний (п’ятниця);
- 8 січня — вихідний (субота);
- 9 січня — вихідний (неділя);
10−14 січня — робочі дні.
- 15 січня — вихідний (субота);
- 16 січня — вихідний (неділя);
- 22 січня — вихідний (субота);
- 23 січня — вихідний (неділя);
- 29 січня — вихідний (субота);
- 30 січня — вихідний (неділя).
У четвер, 6 січня, у Святвечір робочий день скорочується на годину.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що загалом у 2022 році українці двічі матимуть чотири вихідні дні поспіль: до Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Конституції (28 червня).
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