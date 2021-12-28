У січні 2022 року, згідно з розпорядженнями Кабінету міністрів, в українців буде 12 вихідних днів, з них лише два припадають на будні дні.

Згідно з розпорядженнями Кабміну, загалом у січні буде 19 робочих та 12 вихідних святкових днів. Так, українці традиційно матимуть вихідні на Новий рік, Різдво. До цих свят додаються ще суботи та неділі:

1 січня – Новий рік (субота);

– Новий рік (субота); 2 січня — вихідний (неділя);

— вихідний (неділя); 3 січня — вихідний (понеділок);

4−6 січня — робочі дні;

7 січня — Різдво, вихідний (п’ятниця);

— Різдво, вихідний (п’ятниця); 8 січня — вихідний (субота);

— вихідний (субота); 9 січня — вихідний (неділя);

10−14 січня — робочі дні.

15 січня — вихідний (субота);

— вихідний (субота); 16 січня — вихідний (неділя);

— вихідний (неділя); 22 січня — вихідний (субота);

— вихідний (субота); 23 січня — вихідний (неділя);

— вихідний (неділя); 29 січня — вихідний (субота);

— вихідний (субота); 30 січня — вихідний (неділя).

У четвер, 6 січня, у Святвечір робочий день скорочується на годину.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що загалом у 2022 році українці двічі матимуть чотири вихідні дні поспіль: до Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Конституції (28 червня).