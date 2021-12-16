Своєчасними та правильними діями чоловіка вдалося витягнути з крижаної води

У Дубні на Рівненщині ще до приїзду рятувальників трьом перехожим вдалося витягнути на берег чоловіка, який провалився під кригу на ставку. Водій місцевої пожежної частини, який перебував у відпустці, випадково помітив, як літній чоловік провалився під лід, і разом з двома іншими перехожими кинувся на допомогу. Врятованого чоловіка відвезли до лікарні, його життю нічого не загрожує.

Повідомлення про провалену під лід людину на ставку у Дубні рятувальники отримали близько 14:35 у середу, 15 грудня. На місце виїхала бригада рятувальників, щоправда, як повідомляє управління ДСНС у Рівненській області, ще до їх приїзду постраждалого вдалося витягнути з-під криги завдяки діям трьох чоловіків. Одним з них виявився водій цієї ж пожежно-рятувальної частини Семен Опалак, який перебував у відпустці. Чоловік проїздив біля ставка і побачивши, що там тоне чоловік, залишив авто і побіг на допомогу.

У цей час на березі ставка вже був перехожий, згодом нагодився ще один чоловік, який проїжджав повз. Він знайшов в автомобілі кабель і кинув його потерпілому. З третього разу чоловік зміг вхопитися за кабель, й рятівники почали витягувати його з водойми. «Семен Опалак підбадьорював та давав правильні поради, як потрібно лягти на кригу та триматися за кабель. Після чого чоловіка витягнули на берег», — ідеться у повідомленні управління ДСНС в області.

На той момент прибули чергове відділення рятувальників та «швидка» допомога, яка завезла врятованого до лікарні.