У четвер, 7 вересня, влада Вірменії вперше від початку війни передала Україні гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Допомогу до Києва привезла Дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян. Як повідомляє відомство, Акопян передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання – понад 1000 смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів.

Зазначають, що ці гаджети насамперед призначені для дітей у тих областях, у яких найбільше шкіл працюють в онлайн-режимі. Йдеться про дітей, яким довелося покинути домівку через бойові дії, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей або дітей, позбавлені батьківського піклування.

Кожна з вказаних областей отримала однакову кількість девайсів – по 80 ноутбуків/планшетів та 68 смартфонів. Ноутбуки і планшети передадуть у власність закладів освіти, а смартфони — як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти із малозабезпечених сімей.

До слова, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою.