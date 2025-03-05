Екссуддя Світлана Федорець, яка виправдовувала війну Росії проти України

Вища рада правосуддя звільнила Світлану Федорець, яка обіймала посаду голови Звенигородського районного суду на Черкащині, за істотний дисциплінарний проступок. Про це йдеться у повідомленні ВРП, опублікованому у вівторок, 4 березня. Світлану Федорець підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії. Зокрема, вона називала повномасштабне вторгнення «визволенням» та схвалювала окупацію українських територій.

«Звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді», – йдеться у повідомленні.

Світлана Федорець з 2008 року обіймала посаду судді Якимівського районного суду Запорізької області. У 2022 році її відрядили на Черкащину у зв’язку з окупацією Якимівки. На Черкащині Федорець стала головою Звенигородського районного суду.

У липні 2023 року СБУ та ДБР оголосили Світлані Федорець підозру у виправдуванні збройної агресії Росії проти України та визнанні правомірною окупацію частини території України.

Слідчі опублікували записи розмов судді, у яких вона схвалювала окупацію Криму, стверджуючи що на захопленій території значно вищий рівень життя, ніж в Україні. Також вона заявляла, що українські військові під час боїв за Маріуполь нібито не випускали місцевих жителів з міста, аби використовувати їх, як «живий щит». Крім того, екссуддя виправдовувала російські атаки на житлові будинки економією високоточних ракет.

Як вказує «Судовий репортер», Федорець планувала звільнитися з посади судді після отримання нарахувань та довічного утримування, після чого переїхати до окупованого Криму.

У січні 2025 року Світлана Федорець вийшла з СІЗО під заставу у розмірі 500 тис. грн.