Сцена з вистави «Я, "Побєда" та Берлін»

Всеукраїнський театральний фестиваль-премія «GRA» («GreatRealArt»), організатором якого є Національна спілка театральних діячів України, оголосив переможців головної театральної нагороду країни. Нагадаємо, це єдина в Україні театральна премія національного масштабу, яка щороку визначає найкращі вистави країни за прозорою системою відбору.

Цьогоріч кількість заявок стала рекордною за всю історію премії: до участі було допущено 135 вистав. З них було сформовано лонгліст, де було представлено 35 вистав, з них 10 було зі Львова. У число номінантів потрапило дві вистави львівського театру імені Марії Заньковецької. У підсумку «Я, "Побєда" та Берлін» за книгою Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) перемогла у двох номінаціях. Вона стала найкращою виставою на камерній сцені, а виконавець головної ролі Ярослав Дерпак був названий найкращим актором.

Лауреати VІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «GRA»

Загальні номінації:

Найкраща драматична вистава великої сцени

«Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

Найкраща вистава для дітей, підлітків та сімейного перегляду

«Хлопчик зі скрипкою в серці» (Рівненський академічний обласний театр ляльок)

Найкраща музична вистава у жанрі опери/оперети/мюзиклу

«GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)

Найкраща танцювальна вистава і вистава фізичного театру

«Брехня» (Одеський академічний обласний театр ляльок)

Найкраща драматична вистава камерної сцени (до 150 глядачів)

«Я, "Побєда" і Берлін» (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької)

Найкраща вистава на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм

«1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка)

Найкраща вистава-рефлексія на події російсько-української війни

«Військова мама» (Театр Ветеранів)

Ярослав Дерпак у ролі Кузьми (фото театру імені Марії Заньковецької)

Індивідуальні номінації:

«За найкращу роботу акторки»

Ольга Голдис за роль Йозефа К. у виставі «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

«За найкращу роботу актора»

Ярослав Дерпак за роль Кузьми у виставі «Я, "Побєда" та Берлін» (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

«За найкращу режисерську роботу»

Давид Петросян за виставу «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

«За найкращу сценографію»

Бранко Хойнік та Маріна Сремац за сценографію і костюми до вистави «1975» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка)

«За найкраще хореографічне рішення вистави»

Ольга Голдис за хореографію до вистави «Процес» (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

«За найкраще музичне рішення вистави»

Роман Григорів, Ілля Разумейко за музику до вистави «GAIA-24. Opera del Mondo» (Opera aperta)

«За найкращий сучасний драматичний текст (українському драматургу/драматургині або групі авторів)»

Оксана Гриценко за п’єсу «Я повернуся»