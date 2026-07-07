Пйотр Згожельський відповів на слова Кирила Буданова

Віцемаршалок Сейму Польщі Пйотр Згожельський різко відреагував на заяву начальника Головного управління розвідки України Кирило Буданов щодо заходів до річниці Волинської трагедії. Польський політик закликав Буданова «стати навколішки просто в чистому полі», якщо той не знає, що сталося 11 липня 1943 року.

Під час ефіру програми Gość Wydarzeń на телеканалі Polsat у вівторок, 7 липня, Згожельський відповів на слова Буданова. Нагадаємо, керівник Офісу Президента заявив, що Польща готує низку «незрілих ескалаційних кроків» до річниці Волинської трагедії і наголосив, що Україна не прийме «ультиматумів ні від кого у світі». Буданов також заявив, що пік ескалації у відносинах України і Польщі припаде саме на 11 липня.

«Я йому відповім так: пане Буданов, якщо ви вважаєте молитву в церкві провокацією, то вам справді варто замислитися над тим, що ви говорите», – сказав віцеспікер польського парламенту.

Згожельський наголосив, що відзначення 11 липня в Польщі розпочнеться з богослужінь і молитви. Він також нагадав, що є співавтором закону, яким цю дату встановлено національним днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої.

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За словами політика, 11 липня 1943 року стало кульмінацією Волинської трагедії.

«Одночасно були атаковані 99 населених пунктів. Це був геноцид, здійснений з особливою жорстокістю. І пан Буданов, якщо не знає, що там сталося, нехай стане навколішки просто в чистому полі», – заявив він, маючи на увазі так звану «криваву неділю». Згідно з польською історіографією, на 11 липня 1943 року припадає пік подій Волинської трагедії, коли поляки були одночасно атаковані у багатьох селах просто під час богослужінь.

Віцемаршалок також заявив, що Польща очікує від України визнання Волинської трагедії геноцидом та проведення системних ексгумацій жертв.

«Більшість загиблих досі не мають могил. Саме за це ми сьогодні, як поляки, виступаємо», – сказав він.

Крім того, Згожельський розкритикував, на його думку, героїзацію діячів українського націоналістичного руху та заявив, що під час майбутніх переговорів про вступ України до Європейського Союзу Польща має порушувати питання історичної політики.

«Польща повинна сказати: "Стоп – з Бандерою до Європейського Союзу не можна"», – підсумував польський політик. Згожельський повторив тезу свого однопартійця, лідера Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша, віцепрем'єр-міністра та міністра національної оборони від Польської селянської партії. Косіняк-Камиш уже двічі, у 2024 і 2026 заявив про те, що «З Бандерою до Європейського Союзу Україна не увійде. Не можна ставити на пантеон тих, хто нищить європейську співпрацю». Польська селянська партія входить до правлячої коаліції у Сеймі. Згодом те саме сказав представник протилежного політичного табору Марцін Пшидач, який займає посаду керівника Бюро міжнародної політики в Канцелярії Президента Польщі.

Таку ж думку висловив лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, який закликав блокувати вступ України до ЄС.