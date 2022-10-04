Українські захисники звільняють тимчасово окуповані території, позитивні новини є з Херсонщини. Володимир Зеленський підписав указ про неможливість переговорів з Путіним та ввів в дію відповідне рішення РНБО.

ZAXID.NET підсумовує двохсот двадцять третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни нанесли два ракетних удари по Харкову. Відомо, що одна з ракет влучила у промисловий об’єкт у Холодногірському районі міста, постраждав також об'єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі.

Нові удари ворожі війська наносять і по Дніпропетровщині. Уночі росіяни обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони. Найбільше постраждав Нікополь, по якому били з «Градів» та важкої артилерії. Відомо про чотирьох постраждалих. За ніч також окупанти обстріляли чотири громади на Миколаївщині, а вдень біля Одеси ЗСУ збили іранський дрон-камікадзе.

Позитивні новини з Херсонщини, у соцмережах все частіше з’являєтеся інформація про звільнення окупованих територій. Наші захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.

Українська розвідка повідомила про масову здачу росіян в полон. Лише за останні кілька тижнів надійшло понад 2 тис. звернень.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський також підписав рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 60 800 військових. Також було знищено: