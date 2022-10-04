Підсумки 223 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Українські захисники звільняють тимчасово окуповані території, позитивні новини є з Херсонщини. Володимир Зеленський підписав указ про неможливість переговорів з Путіним та ввів в дію відповідне рішення РНБО.
ZAXID.NET підсумовує двохсот двадцять третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Уночі росіяни нанесли два ракетних удари по Харкову. Відомо, що одна з ракет влучила у промисловий об’єкт у Холодногірському районі міста, постраждав також об'єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі.
Нові удари ворожі війська наносять і по Дніпропетровщині. Уночі росіяни обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони. Найбільше постраждав Нікополь, по якому били з «Градів» та важкої артилерії. Відомо про чотирьох постраждалих. За ніч також окупанти обстріляли чотири громади на Миколаївщині, а вдень біля Одеси ЗСУ збили іранський дрон-камікадзе.
Позитивні новини з Херсонщини, у соцмережах все частіше з’являєтеся інформація про звільнення окупованих територій. Наші захисники повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки.
Українська розвідка повідомила про масову здачу росіян в полон. Лише за останні кілька тижнів надійшло понад 2 тис. звернень.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський також підписав рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 4 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 60 800 військових. Також було знищено:
- танків – 2 424 (+44);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 018 (+27);
- артилерійських систем – 1 407 (+2);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 340 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 177 (+1);
- літаків – 266 (+1);
- гелікоптерів – 228 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 028 (+2);
- крилатих ракет – 246 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 823 (+12);
- спеціальної техніки – 131 (+0).