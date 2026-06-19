Нова система має пришвидшити розробку сучасних зразків озброєння

Українські військовослужбовці, які створюють новітні оборонні технології, зможуть отримувати пряму фінансову винагороду за свої розробки. Кабмін затвердив порядок управління правами інтелектуальної власності у Силах оборони. Про це у п’ятницю, 19 червня, повідомило Міністерство оборони України.



Новий механізм передбачає передачу державних військових технологій у серійне виробництво через прозору систему ліцензування. Частину грошей від використання таких розробок отримуватимуть безпосередньо їхні автори.

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Згідно з постановою, не менше 25% доходів від платних ліцензій спрямовуватимуть військовим розробникам. Решту коштів використовуватимуть для фінансування підрозділів, у яких були створені технології, розвитку оборонних інновацій та захисту прав інтелектуальної власності.



Уряд також передбачив можливість безоплатного надання ліцензій в окремих випадках. Нові правила поширюються на всі складові Сил оборони та регулюють не лише використання технологій, а й контенту, що належить військовим структурам, зокрема аудіо-, відеоматеріалів і зображень.



У Міноборони наголошують, що впровадження нової системи має пришвидшити розробку та масштабування сучасних зразків озброєння, а також посилити технологічні можливості українського війська.

Нагадаємо, 15 червня українська компанія Global Mark представила на міжнародній виставці свою нову розробку – важкий підводний дрон Sea Trident. Він адаптований до морських операцій та здатний уражати стратегічні цілі

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