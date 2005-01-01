Військовий патруль виявив БПЛА над військовою частиною у Харківській області

СуспільствоРоман Ганкевич, 24 березня4520

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Військовий патруль виявив БПЛА над військовою частиною у Харківській області
фото Depositphotos
БПЛА пролітав над адміністративною територією військової частини

У Харківській області патруль Повітряних сил Збройних сил України виявив над військовою частиною безпілотний літальний апарат (БПЛА). Про це у суботу, 24 березня, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, напередодні ввечері, 23 березня близько 22:45, внутрішній патруль військової частини виявив безпілотник, який здійснював некерований політ над адміністративно-господарською територією цього військового об'єкта. «Одразу було організовано пошук літального апарата силами патруля та чергового підрозділу. БПЛА і його власників було знайдено і передано правоохоронним органам», – йдеться в повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ нагадало, що використання безпілотних літальних апаратів різного виду безпілотників – над військовими частинами, базами, складами й арсеналами буде вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об'єкта. Такі об'єкти збиватимуть без попередження над об'єктами або на підльоті до них.

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