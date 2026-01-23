Антон Шевельов лейтенант ЗСУ

Вранці в четвер, 22 січня, телеграм-каналами розлетілось відео, на якому чоловік у МакДональдзі на проспекті Бажана, 19 у Києві, грає в шутери на своєму комп’ютері. Чоловік на відео виявився лейтенантом ЗСУ Антоном Шевельовим. Військовий приїхав до Києва на кілька днів через оформлення документів про переведення до іншого штурмового батальйону. Про це пише dev.ua.

У коментарях в одному із телеграм-каналів, яке поширило відео з ним, Антон Шевельов розповів, що він поселився на 16 поверсі багатоповерхівки на лівому березі Києва. За словами військового, у квартирі не було світла, води та не працював ліфт. Через те, що його ігровий моноблок (сучасний комп'ютер, в якому системний блок та монітор об'єднані в одному корпусі) опинився в багажнику авто, він вирішив принести його в МакДональдз і пограти.

Відео телеграм каналів

«Цей комп лежав в автівці, у мене було дві години вільного часу, і я хотів їсти, провести час і просто відпочити. Його мені колись подарував один мій друг, а потім він стояв у нас в управлінні. Я зараз переводжусь, і я його забрав, тому він у мене валявся в автівці. Для цього комп’ютера нічого не потрібно, тільки один дріт, розетка й усе. Це повноцінний комп’ютер», – розповів Антон Шевельйов.

У коментарях під відео, яке ширилось, користувачі припускали, що чоловік нібито грав у російський шутер Escape from Tarkov, розроблений російською компанією Battlestate Games. Дії шутера відбуваються у всесвіті «росія 2028» у вигаданому місті Тарков, де триває конфлікт між миротворчими силами ООН та урядом Росії.

Антон Шевельйов заперечив припущення і у коментарях під відео розповів, що він грав у тактичний евакуаційний шутер Arena Breakout: Infinite. У цій грі поєднуються PvPvE-бої, рейди та широкі можливості для модифікації зброї.

фото телеграм Антона Шевельова

Також військовий розповів, що працівники закладу харчування не заперечували тому, що він приніс свій комп’ютер у заклад і під’єднав його до мережі, та пожартував про те, що закладам варто повертати культуру комп’ютерних клубів.