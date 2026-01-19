Небезпечна бурулька висіла на вулиці біля центрального ринку

У Тернополі місцева жителька кілька днів поспіль не дозволяла комунальникам прибрати з даху багатоповерхового будинку величезні триметрові бурульки. Лід повністю заступив балкон власниці квартири, однак вона не відчиняла двері на прохання працівників. Окрім того, тернополянка знімала відео для тіктоку про «життя бурульки».

Бурульки висять над пішохідною зоною, повідомили на сайті Тернопільської міськради у понеділок, 19 січня. Будинок розташований поруч із центральним ринком на вул. Гуго Коллонтая, 6. У міській раді зазначили, що комунальники не могли під’їхати автовишкою впритул до будинку через зелену зону та кущі, які ростуть поруч. Також вони не могли вийти на дах будинку, бо він пологий.

«Власники квартир мали б пускати в помешкання комунальників. Однак одна жінка вже кілька днів поспіль ігнорує таке прохання. Тоді як її сусіди вже давно допустили на свої балкони працівників обслуговуючої компанії. Якщо власниця знову не відчинить двері, то до помешкання викличуть поліцію і зайдуть у квартиру примусово», – йшлося у повідомленні Тернопільської міськради.

У міській раді також додали, що бурульки слід збити якомога швидше, адже вони висять над тротуаром, яким люди йдуть до ринку. Водночас власниця квартири, яку звати Олена, знімає тікток-контент з величезними бурульками зі свого балкона, повідомляють «Тернополяни». В одному з відео жінка розповіла, що готова влаштувати пожежу на балконі, щоб пожежники приїхали і автовишкою загасили вогонь та водночас збили бурульку.

Тернополянка додала, що ні в кого немає такого красивого льодяного виду з балкона, як у неї. Зазначила також, що вона стала популярна в тіктоці через відео з бурульками і що це допоможе їй стати в майбутньому депутаткою міської ради.

Додамо, що після оприлюднених відео та коментарів міської ради, працівники обслуговуючої компанії вилізли на дах будинку та за допомогою страхувальних мотузок і сокири збили величезні бурульки з балкона тернополянки.