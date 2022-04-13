Військові пишуть цивільним листи подяки і підбадьорення

Львівський кераміст Юрко Данилишин, який зараз служить у ЗСУ, започаткував проект «Листи в тил». Разом із побратимами у вільний час вони підписують і розсилають листівки цивільним зі словами підтримки і підбадьорення.

Ідея проекту виникла у львів'янина 31 березня як відгук на дитячі листи, що підбадьорюють військових, а вже до 13 квітня розіслано близько сотні конвертів в тил. «Листи в тил» – це і спосіб віддячити людям, які плетуть сітки, ліплять вареники чи малюють малюнки, адже вони заслуговують вдячності та обіймів за сумлінну працю, говорить Юрко Данилишин, але часто не чують навіть «дякуюю», бо їх звитягу сприймають як щось просте і звичне.

«Часто звертаються матері з проханням написати листа їхнім діткам, які малюють малюнки та роблять різні поробки для військових, допомагають готувати страви чи плести сітки. Волонтери просять написати іншим волонтерам, іноді просять написати стареньким батькам чи родичам. У листах ми дякуємо за допомогу та сприяння ЗСУ, підбадьорюємо, радимо дітям сумлінно вчитися», – розповів Юрко Данилишин ZAXID.NET.

Листи військові відправляють у різні міста України та за кордон. Наразі проект «Листи в тил» використовує листівки,, що Юркові Данилишину надіслали і продовжують надсилати друзі.

Листівки, що передали друзі Юрка Данилишина

«Загалом листівки планував друкувати, і знайшлась людина, яка погодилась це зробити безкоштовно, тож коли попередні листівки вичерпаються, проведу конкурс на проект листівки. Із відгуків тих, хто отримав листи, я зрозумів, що цей проект дійсно важливий і потрібний», – говорить військовий.

Щоб отримати листа від українських військових потрібно написати поштову адресу у повідомлення сторінки «Листи в тил» та оплатити вартість пересилання на картку mono 5375414126497873

Також за цими реквізитами можна надіслати фінансову допомогу для роботи проекту, що підуть на поштові відправлення та інші супутні витрати.

«Якщо коштів буде більшe, ніж необхідно, купимо щось корисне для підрозділу, у якому я служу», – додає Юрко Данилишин