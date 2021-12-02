Porsche VINArt Portraits

Отримати «портрет» свого автомобіля зможуть не лише покупці нових Porsche, а й власники старіших моделей цієї марки – від 2016 року випуску. Навіть, якщо автомобіль купувався вживаним і не в офіційного дилера. Усе, що потрібно, це VIN-код машини або код Porsche з онлайн-конфігуратора. Код потрібно ввести на сайті VINArt, щоб створити композицію з однією з шести сцен та своїм автомобілем.

Найменший доступний плакат має розміри 30x20 см і коштує 99 євро. Принти можуть бути й більшого формату, найгабаритніший – 90x60 см. Такий коштує близько 500 євро.

Принти наносять на тонку алюмінієву пластину з глянсовою поверхнею. Звісно, колір автомобіля на зображенні буде в точності відповідати відтінку справжнього авто. Нагадаємо, віднедавна Porsche розширила свою кольорову палітру 160 новими відтінками, тому точна відповідність тону є досить важливим аспектом.

На момент запуску, послуга доступна лише у Німеччині, однак з часом може з'явитись і на інших ринках.

Власникам Porsche тепер доступна «постеризація» улюбленого автомобіля. Фото Porsche