Власниця квартири у центрі Львова подала в суд на мерію через штраф за пластикові вікна

Власницю квартири на вул. Староєврейській, 26 (вікно на другому поверсі зліва) оштрафували на 850 грн

У Галицький районний суд Львова надійшов перший позов до міської ради Львова через 850 грн штрафу, який міська комісія щодо порушень на пам’ятках архітектури винесла власниці квартири №3 на вул. Староєврейській, 26. Власниця приміщення незаконно замінила дерев’яні вікна на пластикові, розповів ZAXID.NET заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

За словами Москаленка, це перший позов до мерії з початку роботи комісії щодо порушень на пам’ятках архітектури, створеної 2 березня.

Юрист управління охорони історичного середовища ЛМР Олег Хандин розповів ZAXID.NET, що власниця квартири у позові до суду зазначила, що вікна у будинку ще в 1990-х роках замінив колишній власник квартири, відтак вимагає скасувати рішення комісії про штраф. Втім, за словами Олега Хандина, комісії інформацію про колишнього власника ніхто не повідомив.

Зазначимо, що під час засідання комісії у вівторок, 12 червня, на 11 фізичних осіб через порушення на пам'ятках архітектури наклали штраф 1700 грн, а на одну особу 850 грн. За словами Андрія Москаленка, на наступному засіданні буде розглянуто протоколи щодо правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини юридичними особами. Зокрема, йдеться про об’єкти на вул. Коперника («Будинок вчителя»), вул. Дорошенка (ПП «Євробуд»), та «Гранд Готель».

Нагадаємо, що максимальний штраф для фізичної особи за руйнування історичних будівель, який може накласти комісія – 1,7 тис. грн, а для юридичної – 170 тис. грн.