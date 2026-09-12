Український безекіпажний катер Sargan 3000

Військово-морські сили Збройних сил України показали перший в історії бій між морськими безекіпажними катерами. Український морський дрон знищив російський безекіпажний катер. Про це у суботу, 12 вересня, повідомили ВМС України у телеграм-каналі.

Російську ціль у Чорному морі виявили бійці Головного управління розвідки. ВМС та ГУР провели спільну операцію зі знищення МБеК окупантів, застосувавши український морський дрон Sargan-3000, оснащений автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм.

Як зауважив «Мілітарний», оператор українського безекіпажного катера спочатку атакував антени МБеК росіян, щоб позбавити їх можливості керувати своїм дроном. Надалі російський катер отримав численні ураження та затонув.

Sargan-3000 – багатоцільовий морський безпілотний ударний комплекс українського виробництва. У квітні 2026 року його прийняли на озброєння ВМС України. За даними аналітичної платформи Drone Warfare, дальність дії безекіпажного катера Sargan-3000 становить до 1600 км, він також здатний нести до 450 кг бойового навантаження та розвивати швидкість до 40–55 вузлів (приблизно 74–102 км/год). Водночас офіційні українські джерела не розкривають цих технічних характеристик.

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До слова, у липні 2026 року ВМС України за допомогою Sargan-3000 знищили прикордонний корабель росіян «Ізумруд» поблизу Новоросійська. Саме цей корабель росіяни застосували 25 листопада 2018 року для нападу на українські кораблі в Керченській протоці.