Владімір Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки

У середу, 1 жовтня, від травм, отриманих унаслідок удару безпілотником, помер так званий голова окупаційної «Ради депутатів Нової Каховки» Херсонської області Владімір Леонтьєв. Про це повідомив колаборант і гауляйтер окупованої частини Херсонщини Владімір Сальдо.

Як стало відомо з повідомлення Сальдо, Леонтьєв постраждав унаслідок атаки дрона вранці 1 жовтня. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Фото Владіміра Сальдо, місце атаки БпЛА, де зазнав травм Владімір Леонтьєв

«Сьогодні вранці під час атаки ворожого дрону “Баба-яга” постраждав голова Ради депутатів Нової Каховки Владімір Леонтьєв», – йдеться у дописі.

Та згодом Сальдо повідомив, що ексгауляйтер Нової Каховки помер у лікарні.

Владімір Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У березні 2022 року віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.

У 2024 році в Україні Леонтьєва заочно визнали винним та засудили до 12 років у кількох справах про викрадення людей на окупованих територіях за проукраїнську позицію.

