У понеділок, 23 лютого, на трасі Львів-Краковець неподалік міста Новояворівськ сталася смертельна ДТП за участі вантажівки Renault та легкового автомобіля Citroën. Внаслідок аварії загинув водій і пасажирка легкової автівки.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 8:15 на трасі Львів-Краковець поблизу міста Новояворівськ Яворівського району. Легковиком керував 45-річний мешканець Львівщини. Він та його 51-річна мешканка Львівщини загинули на місці події. За кермом вантажівки був 35-річний мешканець Львівщини.

фото поліції

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.