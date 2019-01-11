Внаслідок падіння стріли автокрана на одному з підприємств Львівщини загинув 29-річний майстер

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі працівника підприємства, на якого впала стріла крана. Нещасний випадок стався 10 січня на Пустомитівщині на одному з підприємств.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що близько 10:30 на одному з підприємств, яке розташоване в одному з сіл району, внаслідок падіння стріли автокрана «МАН» загинув майстер, який проводив ремонтні роботи. Від отриманих травм 29-річний мешканець одного з сіл Городоцького району помер на місці події», – повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції Львівщини.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.