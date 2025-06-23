Смертельна аварія сталася 22 червня у селі Тріскині Сарненського району

У селі Тріскині Сарненського району внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинула 40-річна водійка одного з них. Унаслідок аварії також постраждали троє місцевих жителів. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Про це повідомила 23 червня пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася 22 червня близько 16:00 у селі Тріскині Сарненського району. Слідчий попередньо встановив, що 40-річна водійка мотоцикла Viper, виїжджаючи з прилеглої території, не надала перевагу у русі мотоциклу Lifan під керуванням 17-річного односельчанина.

«Унаслідок зіткнення водійка від отриманих травм загинула на місці. Її доньку, а також неповнолітнього керманича та його 19-річного пасажира після надання меддопомоги відпустили додому», – зазначають правоохоронці.

Мотоцикл Lifan не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, а його власник не мав посвідчення водія. Крім того, 40-річна водійка мотоцикла Viper та її донька на момент ДТП перебували без мотошоломів. Правоохоронці з’ясовують, чи отримувала загибла посвідчення водія відповідної категорії.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.