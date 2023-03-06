У ніч на понеділок, 6 березня, росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Загалом росіяни запустили 15 дронів з території Брянської області, однак 13 з них збили, повідомило вранці в понеділок командування Повітряних сил.

«У ніч з 5 на 6 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-131/136" з північного напрямку (Брянська область РФ). Усього зафіксовано п’ятнадцять пусків ударних БпЛА.

13 "шахедів" знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України», – сказано в повідомленні.

Відомо, що чотири дрони вночі збили над Дніпропетровською областю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що атака дронів-камікадзе була спрямована на центральні та східні регіони.

Наразі немає інформації про те, в яких ще регіонах було збито безпілотники. Інформація про влучання дронів також не надходила. Водночас уночі повідомлялося про роботу ППО в Київській області.