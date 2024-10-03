Патрульні переслідували двох порушників ПДР у Луцьку

На проспекті Соборності в Луцьку зіткнулися два мотоциклісти, які втікали від поліції. Один із порушників – 15-річний місцевий житель, а інший з місця події втік. Про це повідомили 3 жовтня у патрульній поліції Волинської області.

«Близько опівночі 2 жовтня патрульні помітили на проспекті Соборності два мотоцикли, які порушували правила дорожнього руху. Інспектори подали водіям сигнал про зупинку, однак ті не виконали вимогу, а почали тікати», – зазначають патрульні.

Під час втечі двоє мотоциклістів не впорались з керуванням і зіткнулися, вони впали на проїзну частину та зачепили припаркований автомобіль Ford.

Зрештою, один із порушників втік з місця, а іншого затримали. Оскільки хлопець виявився неповнолітнім, то на місце події викликали його батьків та склали протокол за ст. 184 (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.