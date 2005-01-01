Вночі у Львові обікрали дитсадок

ДНЗ №14 на вул. Щурата

Вночі 30 березня у Шевченківському районі Львова обікрали дитячий садок-ясла.

Як розповіли ZAXID.NET працівники дитсадка, зловмисники проникли через задні металопластикові двері, підважили їх і проникли всередину приміщення.

Злодії викрали телевізор з кабінету психолога. Чи зникли інші цінні речі - ще встановлюється.

Приміщення садка охороняється, однак сторож не чув жодного шуму, а факт проникнення посторонніх виявив близько 5 ранку і викликав поліцію.

Слідчі з'ясовують всі обставини.

У дошкільному навчальному закладі № 14 на вул. Щурата, 2 функціонує 12 груп загального розвитку: 3 ‒ для дітей раннього віку та 9 садкових груп.