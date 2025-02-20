ДТП трапилась 23 липня 2024 року в селі Градівка Львівського району

Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок водієві Audi Михайлу Трощаку, який на смерть збив жінку, що переводила через дорогу корову. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.

ДТП трапилась 23 липня 2024 року в селі Градівка Львівського району. На трасі Львів – Самбір – Ужгород 36-річний водій Audi 100 Михайло Трощак наїхав на 70-річну місцеву мешканку, яка переводила через дорогу корову. Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка померла на місці.

У суді Михайло Трощак свою провину визнав і пояснив, що того дня перевищив швидкість і рухався 100 км/год. У результаті цього, коли на дорогу справа на ліво вийшла корова, він, застосувавши екстрене гальмування, але не встиг вчасно зупинитись і виїхав на узбіччя, де була пішохідка. Він сам викликав на місце ДТП швидку і поліцію. Чоловік загиблої пішохідки просив суд не карати водія суворо, оскільки не має до нього претензій.

Враховуючи обставини справи, суддя Ольга Ференц визнала Михайла Трощака винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, призначивши 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.