Смертельна аварія сталася 27 січня у селі Губин Володимирського району

У селі Губин Володимирського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 49-річний водій автомобіля Jaguar. Про це у середу, 28 січня, повідомила пресслужба поліції Волині.

Аварія трапилася 27 січня близько 16:00. За даними слідства, 59-річний водій вантажівки Mercedes під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Jaguar. У результаті ДТП 49-річний водій легковика тяжко травмувався і помер у лікарні.

Фото поліції

На місці аварії працювали рятувальники. Вони повідомили, що від’єднали акумулятор у пошкодженому автомобілі, щоб запобігти займанню, та відбуксирували деформований транспортний засіб з кювету.



Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.